天使隊投手大谷翔平的右手中指仍未完全回復，前役（15日）登板對戰太空人，大谷在第6局退場，雖然投滿5局用掉94球，大谷仍算是提前退場。賽後大谷說：「情況不如我的預期，最近幾次在投手丘上都是這樣。」這是大谷近來第3次因手指問題退場（1勝2負）。

大聯盟記者莫洛西（Jon Paul Morosi）報導：「天使內部開始討論，以他們目前的戰績（低於5成勝率），雖然大谷的賣價非常高，但他們必須開始聆聽他隊的詢價。」莫洛西認為交易仍有可能發生，只是機率很低，因為大谷太貴了，同時也不該排除道奇的機會。他分析天使不喜歡道奇，但是大谷取得自由球員身分之後還是可能被道奇簽走，天使倒不如趁此機會將他高價賣給道奇。

大谷第6局上投出四壞保送，天使開了投手丘會議將他換下，總教練內文（Phil Nevin）賽後說：「有些地方看起來不對勁，那次保送之後，他說手指有點敏感，指甲沒有斷裂，但我決定讓他退場。」

對於天使戰績不佳，大谷感到挫折，他在打擊區表現沒問題，當天還是擊出兩支安打。三壘手瑞吉福（Luis Rengifo）在一次守備失誤後沒有積極撿球，態度散漫，遭到總教練內文換下場，內文說：「我無法忍受這種事情，我認為他沒有盡力，他自己心裡也明白。」