大聯盟的年度盛會全明星賽也出現運動家球迷的抗議聲浪，他們在西雅圖水手的球場尋求支持，製作抗議小卡，上面寫著：「請支持奧克蘭的棒球，請支持我們！棒球不只是勝利和全壘打，這是一個公眾回憶與歸屬感，運動家的球迷和大家都一樣非常珍視這種價值，我們正面臨永久失去棒球隊的危機。你們願意支持我們嗎？」

明星賽現場湧入47159位觀眾，不確定有多少運動家球迷，第5局出現巨大的抗議音量「賣掉球隊！」他們應該獲得不少其他球隊的觀眾聲援。小卡寫著：「彰顯55年的奧克蘭棒球歷史（1968年至今），請跟著我們一起大喊賣掉球隊。」運動家有1位保障名額入選的打者若克（Brent Rooker），他第6局打擊時再度響起抗議聲，結果他很爭氣擊出了二壘打。

球隊老闆費雪（John Fisher）打定主意要搬家，目標是內華達州的拉斯維加斯，憤怒的球迷以標籤#FisherOut要求費雪賣掉球隊，讓運動家留在奧克蘭。因為搬家的爭議，運動家本季戰績和觀眾人數都沉底，最慘的一場僅有2064人。然而在6月中出現一次罕見的「逆向抵制」，27759人進場抗議，創下運動家2018年以來最大的周二票房，這麼多人進場就是專程去噓爆老闆費雪。

費城人球星哈波（Bryce Harper）當時表示：「我為奧克蘭的球迷感到難受，他們不該把擁有這麼多歷史的球隊帶離那個地方。」拉斯維加斯是哈波的老家，但他也不支持運動家的搬遷計畫。