北科大資財營27位學生，日前與大道熱炒店爆出「白飯之亂」，事件延燒多日，王老闆12日突宣布「本月16日起無限期停業。」再度引熱議。15日是營業最後一天《中時新聞網》記者直擊，不少親友及老顧客到店內用餐，除了不捨外，也紛紛向老闆加油打氣。

【LIVE直播】「白飯之亂」落幕？熱炒店老闆不幹了 今營業最後一晚

記者下午5點抵達，店家玻璃門上公告「本店無法提供(外帶)及未訂位客人用餐。」，而店內及包廂區早已坐滿預約客人，王老闆見記者上門，先是揮手拒絕受訪，僅透露「對事件不再多做回應，今晚預約已全滿，7點客人會最多。」

店內坐滿預約用餐客人。(游定剛拍攝)

晚間6點多，不少組散客上門用餐，發現店家鐵門拉下三分之一，似乎感受到氣氛不對，直到記者主動告知，才驚訝表示「今天是最後一天喔！覺得好可惜，他們的菜都很好吃。」另也有用餐完畢客人向記者透露，「今天用餐氣氛服務很好，希望老闆休息一陣子後再出發。」

營業最後一天不接散客，用餐民眾驚訝。（游定剛拍攝）

晚間近9點時，王老闆店內忙完告一段落，先是走出店外，獨自坐在門口滑手機，後來用餐完的親友陸續要離開，他則是上前閒聊、互動，突然間大聲哼唱幾句，連日紛擾似乎心情較為平靜。