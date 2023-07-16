森田（右起）、夏和熙、丫頭、Vic力挺公益。（快電商提供）

近日北科大27名學生前往熱炒店用餐，因白飯不夠吃怒刷Google的1星負評，後續引發了一連串的「白飯之亂」風波。藝人詹子晴（ㄚ頭）堪稱副業女王，她斜槓的副業中也有服務餐飲業，對於怎麼看「白飯之亂」的爭議，ㄚ頭覺得服務業應以客為尊，但有時遇到較無理的客人，真的也滿心疼員工，「希望大家都能互相體諒，就不會有這麼多火氣了。」

丫頭副業有手搖飲店、餐廳，觸角甚至拓展到桌遊、SPA美容、酒吧等共超過10個領域，還與網紅CEO森田聯手創立的快電商，去年業績近10億，她對於這次公益合作相當關注，「因為疫情的關係，很多基金會陷入困境，樂捐的金額驟降，無法讓很多需要幫助的朋友獲得協助。罕見疾病病類眾多且複雜，平時大眾也比較少接觸到。希望能透過電商網路的力量，傳遞訊息出去，將二手衣物再次送到需要的人手裡，又能捐款給需要的基金會。」

女神郭書瑤在第一時間響應這次公益活動，這次二手義賣捐出都是工作只穿過一次的服飾，面對上半年演藝圈動盪，她認為：「無常即是有常，我們能做的就是活在每個當下，好好吃飯，好好睡覺，好好學著愛身邊的人。」下半年都在劇組拍攝，工作將一路持續到到明年了。