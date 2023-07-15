新加坡吹起台式餐飲風，各類台式餐廳如雨後春筍般冒出，原本是工程師的旅星台灣人陳志柏也轉行投身餐飲業，開了當地首家台式快炒店，水蓮、椒鹽中卷等招牌菜都讓顧客讚不絕口。

過去2、3年的疫情期間，新加坡出現越來越多台式餐飲店，有旅星台灣人因為愛做菜而開餐廳當老闆，也有台灣餐飲品牌插旗新加坡市場；有主打台式早餐的店家，還有燒烤、快炒店，甚至「台灣小夜市」也即將開張。

其中，去年開幕的「台one味」號稱新加坡首家台式快炒店，店內牆上布置充滿台灣意象，包括知名景點海報、台啤酒瓶，一走進店裡，就有「秒回台灣」的感覺。

滿滿台灣味的料理不僅吸引在新加坡的台灣人光顧，也深受新加坡當地人喜愛。「台one味」老闆陳志柏最近也經常包辦駐新加坡代表童振源官邸的晚宴。

熱愛做菜的陳志柏接受中央社記者訪問時表示，自己原本在新加坡從事半導體產業的工作，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「辦公室收掉了」。

他本來打算回台灣，但後來因為永久居民身分、疫情等因素，跟好朋友商量後，毅然決定在新加坡開一家台式快炒店，不當工程師、改當廚師，正式跨足餐飲業。

陳志柏回憶，小時候住在南投山上，爺爺、奶奶忙於農事常不在家，也因為這樣，奶奶在他還小的時候就教他做飯，讓他即便一人在家也不會餓肚子。長大後，自己常年旅居海外工作，「有什麼想吃的，就自己做」，漸漸培養出做菜的興趣。

為了做出「台灣味」，工程師出身的陳志柏從台灣訂購醬料後，按比例調整好再交給員工使用。他解釋，這樣一來，儘管店裡的廚師大多是馬來西亞人，還是能確保味道一致性。

不但如此，店內也大量使用台灣空運到新加坡的食材，他說，這包括水蓮、山蘇每週從台灣運來，還有來自台灣的冷凍中卷。

在新加坡眾多的台式餐廳中，陳志柏認為，店內最大特色是堅持使用台灣醬料及台灣蔬菜，台灣味的還原度約有90%。

從去年6月開店至今已經超過一年，他說，剛開業的前3個月，顧客以台灣人為主，目前大概是台灣人、新加坡人各占一半。

他透露，開店之後發現，一大部分的客群是待過「星光部隊」的新加坡人。他們當兵時曾到台灣訓練，因為長期待過台灣，了解台灣飲食文化，就會想帶家人到店裡品嚐之前在台灣吃過的特色菜，而不只是一般新加坡人熟悉的鹹酥雞、雞排或蚵仔麵線等台灣小吃。

顧客吳先生受訪表示，這是他第二次到「台one味」，覺得味道很不錯，所以又帶了一些朋友來吃，台式泡菜、椒鹽中卷、滷肉飯都不錯。

另一名顧客欣慧也稱讚水蓮真的很好吃，她笑說，吃了這些料理後，「有一點點回到台灣的感覺」。很久沒去台灣旅遊的她頓時萌生再到台灣玩的想法。

此外，陳志柏指出，為了節省人工成本又兼顧衛生管控，選擇把店裡碗盤外包給自動洗碗廠商處理。

他說，廠商每天提供碗盤，並在晚上收回使用過的碗盤，以自動化方式清洗，確保乾淨度一致，還會經過高溫殺菌程序，比人工洗得更乾淨，且每個月只要付新加坡幣2000元（約新台幣4萬6000元），比起聘請洗碗工每月至少需要花費新加坡幣2500元，不僅更方便又能節省成本。

新加坡近年吹起台式餐飲風，「台one味」號稱當地首家台式快炒店，透過空運食材呈現道地台灣味。（圖／中央社）