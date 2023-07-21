本次公平會以有附加條件方式通過遠傳、亞太電合併案，附加條件包括資費、服務通訊品質以及市場競爭等三面項條件。遠傳表示，感謝公平會委員們與承辦單位審議本案的辛勞，並給予遠亞併附帶條件通過，因為遠傳尚未收到公平會行政處分函，無法得知具體內容，待收到處分函後，才能回應外界的關心詢問。

面對公平會拍板遠亞併，台灣大表示，恭喜遠傳與亞太電，台灣大樂見此結果，也相信公平會的高效率必能加速審查台灣大合併台灣之星案，以使產業發展更積極創新，也更邁向永續。

公平會日前7月11日已經正式受理台灣大、台灣之星合併案，市場預估，最快同樣有機會在本季塵埃落定。回顧台灣大與台灣之星的合併案，由於面臨合併後的超額頻譜剛好落在黃金頻段，故先前即引爆電信三雄一頓唇槍舌戰，老大哥中華電(2412)亦加入戰局，後續NCC(國家通訊委員會)儘管通過台灣大併台灣之星，但台灣大必須在明年6月底前繳回超額頻譜，台灣大也為此對NCC提出行政訴訟，堅持捍衛用戶權益，也就是說，儘管接下來公平會通過台台併的機率不低，但後續的頻譜問題、用戶權益，仍是新台灣大的重要考驗。