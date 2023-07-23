台灣永續能源研究基金會舉辦《台灣永續行動獎》，遠傳從185家參賽單位、總計321件參賽專案脫穎而出，一舉擒下雙金肯定，由遠傳公關暨企業永續長林慧珊代表受獎；「數位轉型 人才先行」專案榮獲「SDG8就業與經濟成長 金獎」，「讓學童吹冷氣 也學永續」專案獲得「SDG13氣候行動 金獎」殊榮，致力以實際行動創造對經濟、環境及社會最大貢獻。

遠傳總經理井琪表示，遠傳積極響應聯合國永續發展目標，多年前即運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術結合電信本業，推動數位轉型、創新升級，進一步投入ESG，開發綠色資通訊應用，對內落實低碳營運、對外協助企業夥伴減碳；這次在「人才永續」、「環境永續」兩個不同面向摘金，可說是遠傳多路並進投入ESG的成效受到肯定；推動永續必須結合各方力量，未來遠傳更將持續與夥伴、顧客、員工以及社會各界攜手，齊心為推動永續善盡心力。

遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術作為數位轉型核心策略，並將培育人才視為其中關鍵，從「數位轉型 人才先行」理念出發，為同仁量身打造「IT人才培育計畫」，蓄積自主開發技術能量，提升員工職能與競爭力、進一步帶動公司創新轉型。此外，遠傳也加入「GOLF學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field）」、「TALENT, In Taiwan，台灣人才永續行動」等組織，與各大企業、學術單位共同培育人才；並攜手大專院校推動「5G智慧校園計畫」。多管齊下邁向人才永續的目標，成果斐然，於去年底獲頒人才培育國家級最高獎項「國家人才發展獎」殊榮。