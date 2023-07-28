台灣房屋集團總裁彭培業今（27）日在台北市建築交集會舉辦的「2023年金磚論壇」中表示，大健康產業正在大崛起，集團首度跨足不動產開發代表作「新竹關西亞洲健康智慧園區」，預計將於8月正式完工落成，預約排隊進駐人數已經有400多人，預計將成為國內樂齡健康住宅的新標竿。

台灣房屋集團總裁彭培業今天在台北市建築交集會舉辦的「2023年金磚論壇」，就「疫情之後從永續、創新及健康來探討商用不動產新契機」主題論壇中表示，未來是大健康產業的時代，房地產會走入第五代，根據大數據顯示，家庭人口結構平均每10年會調整一次，居住空間也是在流動的，多年前他與股東報告，決定未來10年要投入開發第五代住宅，因此決心在新竹關西，打造「亞洲健康智慧園區」。

彭培業表示，而第五代住宅，是結合商用地產和住宅地產、及優良環境，「新竹關西亞洲健康智慧園區」這塊地，廣達6,000坪建地，原本有28位地主，台灣房屋足足整合了6年，也帶著建築師參訪日本高端養生住宅社區，所有產品都會面臨鈍化，必須再找出市場需求，現在這座園區已完工落成，排隊預約人數，已有400多人要進來，預計8月完工落成開幕，一次蓋6棟，勢必讓各界耳目一新。

彭培業表示，「亞洲健康智慧園區」不僅為第五代健康宅提供全新的視野，更將成為台灣樂齡健康宅的新標竿。

彭培業說，他已投入健康智慧園區的開發案已有10年，就他經營房地產長達40年的經驗，發現三種房子一定不敗，一個是就學、一個是就業、一個是就，環境絕對是第一個考量的點！因此選擇關西，打造健康智慧園區的地點，最好距離家人的工作地點30到60分鐘的車程。

另外在零售業的商用不動產方面，中華民國購物中心及商業地產協會理事長蔡明璋表示，零售業已是每年5兆元的產業，若再加上餐飲，應該是10兆的產業，帶動全台購物中心已朝向大者恆大現象發展，未來，將可觀察幾個新趨勢，第一是往社區、鄰里發展，第二，會把文化和服務設施也放在購物中心，像理髮、SPA、商務會議中心，都進駐在內，朝向愈來愈多元的混合式用途發展趨勢。

另外隨著AI已步入不動產市場，鴻海集團科技數位健康專案執行長劉秉昊表示，健康宅居時代也來臨，鴻海率先與台中雙橡園建設合作宅居計劃，打造建構全方位智慧醫療監測照護平台。

劉秉昊表示，數位健康產業服務對象，涵蓋不健康和健康的人，以往傳統健康照護概念是以醫院為核心，不過疫情三年多期間，很多人意識到如果能不去醫院就不去，甚至預防醫學意識也提高，因此鴻海積極推動針對不同場域去設計。在疫情期間，很多家庭在智慧家庭的打造已愈來愈完善，可以智慧遠端進行視訊會議、視訊學習，所以鴻海也與雙橡園建設合作，打造數位健康數位宅。