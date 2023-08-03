中颱卡努來勢洶洶，3日晚間起颱風暴風圈觸及陸地，北台灣風雨加劇，各地陸續傳出災情，台東1名男子遭浪席捲，目前仍在搜救中。農業部發布，土石流黃色警戒215條，分布於南投縣仁愛鄉、信義鄉；高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區；嘉義縣阿里山鄉；台中市和平區；大規模崩塌黃色警戒2處，高雄市六龜區、台中市和平區，將隨時注意雨勢變化，加強警戒，防範發生土石流。

氣象局指出，目前颱風暴風圈逐漸減小，台灣最快4日凌晨至清晨脫離暴風圈，清晨解除陸警機率大，但海警可能要到下半天解除。

據中央災害應變中心統計，全台在港漁船1萬7630艘，新北市、宜蘭縣、基隆市已發布船員上岸避風命令。

北部因有強陣風，截自晚間9時，全台傳出250起災情，多為路樹倒塌、民生及基礎設施毀損為主，並發生多起招牌、工地鷹架掉落事件。曾停電用戶數逾1萬9千戶，經台電搶修，目前全台仍有250戶停電，多數集中新北新店、汐止、瑞芳、石碇、金山、萬里、烏來區。