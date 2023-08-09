今天持續受到西南風影響，中南部仍有大雷雨伴隨劇烈天氣，東南部及北部偶爾也有局部飄雨，不穩定的天氣將持續至周五。目前洋面上有卡努及蘭恩雙颱，氣象專家吳德榮表示，東太平洋的颶風朵拉周末將跨過換日線，成為西北太平洋第8號颱風，「此3颱相距太遠，既不共舞，亦不侵台。」

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五（9至11日）西南季風略減弱，但水氣多，大氣仍不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨伴隨劇烈天氣；背風面晴熱、氣溫偏高。今各地氣溫：北部25至34度、中部24至33度、南部24至33度、東部24至36度。

最新模式模擬顯示，周六、日（12、13日）水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨；下周一、二（14、15日）水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣機率再提高。

至於各颱風動態，吳德榮指出，輕颱卡努今侵襲九州，明天侵襲韓國；輕颱蘭恩向西轉西北，朝日本前進，未來5天仍未觸及日本；另外，颶風朵拉周六前後將跨過換日線，被收編為第8號颱風。吳德榮表示，「此3颱相距太遠，各行其是，既不共舞，亦不侵台。」