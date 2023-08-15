今天持續吹西南風，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨較明顯，中央氣象局針對嘉義以南5縣市發布大雨特報；其他地區晴到多雲，午後有局部雷陣雨。明天到周六降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣機率再提高。

氣象局指出，今天苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨較明顯、持續，可能出現短延時強降雨，清晨至上午雨區大多在平地，午後轉往山區。氣象局清晨針對嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。

其他地區今天晴到多雲，午後有局部雷陣雨，範圍較小、雨勢也較緩和。溫度方面，中南部雲量較多，高溫約32、33度，北部及東半部33至35度，局部地區達36度以上。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，明天至周六（16至19日）水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生機率提高。周日、下周一（20、21日）西南季風停歇，大氣恢復穩定，各地晴熱，午後近山區有局部雷陣雨。

至於颱風動態，蘭恩已減弱為輕颱，今天侵襲日本本州、四國；輕颱朵拉向北大迴轉，逐漸減弱為熱帶低壓。