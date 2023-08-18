【立綱氣象報報】明天外出備雨具 短暫陣雨後轉多雲│中視晚間氣象20230818

受到低壓帶影響，明（19）日天氣還是不太穩定，尤其西半部整天不定時有雨，午後可能有強度較大的局部雨勢，預估下周日到下周四（8/20~8/24）回歸夏季天氣型態，低壓帶遠離讓整體環境比較穩定，各地多雲到晴，但午後還是要提防突如其來的大雨，沒雨時氣溫普遍偏高。另外，下周台灣南邊海域可能會有熱帶系統發展。

氣象局表示，明日各地高溫約31到33度，西半部及澎湖、金門、馬祖不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其西半部還是要持續提防大雨，低窪處甚至可能會有積淹水。

20日起水氣逐漸減少，21到24日各地多雲到晴，偶有午後雷震雨。（圖／氣象局）

氣象局預估，下周日低壓帶減弱，整體天氣回穩，到下周四都是類似的天氣，清晨、午後皆要提防雷陣雨，尤其下半天的雨勢可能較為強勁，外出還是要攜帶雨具。

至於近日是否會有熱帶系統或是颱風發展？氣象局預報員林定宜指出，目前南海到關島附近海面為一個大的季風低壓區，關島北方、菲律賓東方、南海附近都有熱帶雲簇消長，下周可能有機會發展成熱帶系統，不過仍需持續觀察。

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，隨著低壓帶遠離天氣好轉，下周回歸夏季天氣型態，午後雷陣雨較多，沒有雨時氣溫明顯較高，戶外活動要做好防曬工作，慎防熱傷害。