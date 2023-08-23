氣象局指出，熱帶性低氣壓TD11今（23）日下午生成，預估將朝日本方向行進。（氣象局）

氣象局今（23）日下午更新颱風消息，除原有熱帶性低氣壓TD10，恐增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，太平洋上也生成另外一個熱帶性低氣壓TD11，預估後續將朝日本方向前進。

中央氣象局觀測資料顯示，今天下午2時熱帶性低氣壓TD10中心位置在北緯19.0度，東經126.0度，以每小時6公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

熱帶性低氣壓TD11中心位置，在北緯17.5度，東經150.6度，以每小時12公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文，呂宋島東北方的熱帶性低壓TD10目前組織還相對鬆散、不太穩定，周末有機會增強為第9號颱風「蘇拉」，但其路徑相當複雜，有機會靠近、影響台灣。