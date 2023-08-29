蘇拉颱風逼近台灣，預估可能升級為強烈颱風，許多民眾擔心是否影響30日高中職以下學校開學？台中市長盧秀燕上午在市政會議中指出，市府早上已開設三級應變中心，但因蘇拉颱風目前走向可能掃過南台灣，台中市「放颱風假的機率應該不高」。

盧秀燕表示，因應蘇拉颱風逼近台灣，目前依其走向推估，南台灣受影響的機率較大，中部地區影響雖小，但不可掉以輕心，畢竟颱風走向可能會變化，但以目前的情況來看，中部放颱風假的機率不大，應該不會影響明天高中職以下學校開學。

盧秀燕也提醒，和平地區因位在山區，較可能受到影響，市府相關單位加強戒備，也呼籲民眾注意安全。

此外，明天是高中以下學校開學日，盧秀燕強調，許多家長也關心疫情情況，目前新冠疫情趨於穩定，學生開學後在室內或室外都可以自行決定戴不戴口罩，但如果要進入保健室就一定要戴上口罩。

市府水利局指出，今天上午8點起開設三級應變中心，人員24小時進駐待命，全市5座大型抽水站、5座簡易抽水站都已整備，另有24座滯洪池、242台移動式抽水機都可因應水情即時調度，水利局也備妥沙包、防水擋板及防汛鼎塊，並針對營建工地加強防颱整備。