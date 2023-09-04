民眾黨總統參選人柯文哲今參與歐洲商會活動，在場有國外藥商問及未來醫療保健是否有對應政策。柯文哲表示，本周三、四將宣布民眾黨的健康政策，對於台灣新藥上市延遲，使台人健康與鄰國差距擴大，柯主張，只要新藥拿到藥物許可證就可以智慧市場販售，透過電腦走健保給付程序，但前提是智慧市場要公開透明。

諾華製藥人員提問，台灣新藥上市延遲，使台人健康跟鄰國差距擴大，同時影響跨國藥廠投資，目前台灣醫療支出只占GDP6％，也影響各項醫療指標，想了解柯文哲有何醫療保健政策。

柯文哲回應，台灣拿藥物許可證後，申請健保給付平均需2年，他常說，無論是怎樣的資本主義國家，教育、醫療都要維持社會主義，不要為了醫療普遍性，降低智慧市場發展，因此他主張，只要新藥拿到藥物許可證就可以智慧市場販售，同時透過電腦走健保給付程序，不過前提是智慧市場要公開透明，每個醫院要公開使用價格。

另外，對於目前新藥進入智慧市場還要進地方政府審查，柯文哲認為沒道理，因馬祖等縣市都沒有辦法審查。

對於台灣醫療支出，柯文哲說，總統蔡英文上任後，醫療支出占GDP大約6.2％，去年爬升至6.6％，但健保占了3.3％，其他是智慧市場、公共衛生，相較韓國8％、日本11％，台灣醫療衛生最主要的問題就是錢不夠。

柯文哲表示，台灣醫療支出僅占GDP6％要跟日本11％一樣高沒道理，但醫療衛生制度仍要增加，最近的目標就是8％，只不過從6％增加至8％，需討論哪個項目要先增加，他不會亂開支票，將分年慢慢增加，哪些要優先已有想法。