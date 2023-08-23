颱風活躍期到，氣象專家賈新興指出，台灣東南方海面的熱帶性低氣壓，在下周一（28日）增強為颱風的機率超過5成，因為距離台灣很近，若屆時成颱，可能很快發布海上警報，目前預估路徑是向西走巴士海峽南邊過去，與上月下旬生成的第5號杜蘇芮相似。

賈新興今天在臉書、YouTube表示，最新歐洲模式模擬，位於台灣東南方海面的熱帶系統，在周五（25日）有3、4成機率生成為颱風，下周一成颱機率超過5成，預估路徑與杜蘇芮颱風很像，會向西走朝巴士海峽南邊去。

若颱風生成，目前預估路徑是向西走巴士海峽南邊過去。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興說，由於這個熱帶系統就在台灣東南方，距離台灣很近，成颱後依照預報路徑，可能很快發布海上颱風警報，範圍包括台灣東南方海域及巴士海峽，不過由於是後期資料，需繼續觀察。

近日天氣方面，賈新興表示，周四、五午後各地有局部短暫雷陣雨，周六到下周一午後苗栗以南有零星雨，下周二中午起至下周三，可能受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，花東、屏東有雨，下周四、五花東、恆春半島有局部陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。