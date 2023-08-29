明後兩天（8/30、8/31）是中颱蘇拉距離台灣最近的時刻，氣象局對屏東、恆春半島發布陸上颱風警報。專家指出，目前數據觀測，蘇拉移動到巴士海峽「再度開出漂亮的眼睛」，強度有快速上升的趨勢，所幸預測資訊指出，蘇拉會從台灣西南部外海通過，若直接登陸或從西南部沿海通過「夢魘可能再現」。

臉書粉專《觀氣象看天氣》今（29）晚發文指出，蘇拉颱風來到巴士海峽後，再度開出漂亮的颱風眼，「目前T值正坐雲霄飛車往上衝」，挑戰美國國家颶風中心颶風分類等級最高的5級颶風。該粉專認為，幸好目前預測蘇拉將從台灣西南部外海通過，若從南部登陸或從西南部沿海通過，「夢魘可能再現」，讓該粉專聯想到過去曾造成嚴重災害的尼伯特、莫蘭蒂、賽洛瑪等颱風。

而究竟什麼是T值？《台灣颱風論壇》曾發文解釋，T值是用來幫颱風打分數的數值，分數可從1到8，若颱風型態越完整、紮實，相對得到的分數就會越高，對應到的近中心最大風速也就越強，是世界各國氣象單位判斷颱風強度很重要的依據。

氣象局資料顯示，今年第9號颱風22時15分的位於鵝鑾鼻南南東方約320公里海面上，向西北西移動，瞬間最大陣風相當於17級風，七級風平均暴風半徑180公里，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

氣象局預估，周三、周四蘇拉距離台灣最接近，路徑還是可能會有變化，目前看來首當其衝的東半部地區、恆春半島，明日整天都有間歇性降雨，北部、南部皆為局部短暫陣雨，東部、東南部、南部山區特別要提防局部大雨、豪雨的可能。另外，受颱風外圍環流沉降作用影響，明日白天桃園到高雄局部地區可能飆出36度以上高溫。