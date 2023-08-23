身體任何狀況都不能輕忽，外科醫師陳榮堅近日表示，有一名20歲男性因為肚子痛、淋巴結腫大來看診，原以為是腸胃炎，但抽血檢查發現罹患血癌，且一開始化療效果不好，治癒希望不大，讓媽媽難過地哭了，所幸後來骨髓配對成功，撿回一命。

陳榮堅近日在臉書分享一則案例，這名20歲男性患者是肚子痛、淋巴腫大來找他看病，一開始的症狀看起來像腸胃炎那類感染，於是先開抗生素治療，早上門診先抽血檢查，沒想到下午檢驗科通報病患的數字非常異常，處於危險值，白血球高達好幾萬，還有貧血、血小板低下等問題，緊急將病患轉到醫學中心。

陳榮堅說，後來確認這名男子罹患的是血癌，由於需要最初發現的日期，所以他媽媽回來找他拿診斷書，兩人聊著聊著媽媽就哭了，因為一開始病患先做化療，但效果不是很好，感覺希望不大。

陳榮堅說，過一年半之後，某天有位年輕人走進他診間，他一眼就認出是那位當初罹患血癌的男生，狀況看起來很好，這次是來看甲溝炎。原來病患後來遇到骨髓配對成功，接受捐贈後很快就恢復，調養半年左右，整個人狀態改善很多。