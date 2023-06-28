台中大肚5歲男童小哲自2歲起就容易莫名肚子痛，日前進行健康檢查時，發現他左邊睪丸上方有腫塊，就醫檢查發現腫塊約2公分，診斷為兒童腹股溝疝氣，透過傳統疝氣修補手術修補，術後隔天就能回去上課，避免激烈運動，約1個禮拜就痊癒。

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉指出，兒童疝氣在1歲以下嬰兒盛行率可達到5至10％，其中男嬰比女嬰更容易罹患疝氣；1歲以上兒童盛行率約在1％以下，男女比約4：1。大多兒童疝氣是先天因素，主要是腹股溝的「鞘突」未正常關閉，導致腹腔內的組織或器官穿過通道進入鼠蹊部，症狀以腫塊和肚子不適感為主。

小哲採傳統疝氣修補手術，術前先進行全身麻醉，由醫師在腹股溝畫開約2至3公分傷口，在疝氣囊進行分離及高位結紮後縫合。手術時間約半小時，術後服用止痛藥且注意傷口照護，傷口約1個禮拜就能痊癒。張朋暉說明，治療兒童疝氣手術過程簡單安全，分為傳統疝氣修補手術與內視鏡疝氣修補手術，若兩邊都有疝氣會建議採內視鏡疝氣修補手術，健保有給付但有些項目自費。

台中大肚5歲男童小哲自2歲起就容易莫名肚子痛，就醫診斷為兒童腹股溝疝氣，透過傳統疝氣修補手術修補成功恢復。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

小哲媽媽分享，因為小哲沒有明顯症狀，外觀看不太出來，洗澡也沒有注意到，但小哲從2歲開始就容易肚子痛，常常去診所開軟便藥、腸胃藥甚至浣腸藥，明明都順利排便但還是肚子痛，百思不得其解，原來是疝氣引起。

張朋暉提醒，若家長發現孩童下腹部不明凸出物或是陰囊腫脹等問題，建議進一步就醫檢查。他說，多數情況下，兒童疝氣不會造成立即性的威脅，但仍需及時治療，以防引發腸子壞死、腹膜炎、敗血病甚至死亡。尤其若腫塊不能輕易推回腹腔，或兒童出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，建議盡快至泌尿科或小兒外科就醫。