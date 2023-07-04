新竹縣70歲林姓婦人因劇烈頭痛及嘔吐情形，緊急送到新竹台大分院生醫醫院急診，經電腦斷層及血管檢查發現是「腦動脈瘤」，安排至「複合式手術室」進行開顱及血管攝影手術，術後恢復良好，沒有出現新的神經症狀，並於1週後順利出院。

神經外科醫師徐秋豪表示，腦部血管攝影檢查顯示，病人左側後交通動脈瘤破裂，合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血，和大多數人從基底動脈分枝而來不同，手術過程若傷到後交通動脈，可能造成嚴重腦幹缺血後遺症，增加手術的困難度及風險，經與家屬說明後安排病人至複合式手術室，進行開顱及血管攝影手術。

徐秋豪解釋「腦動脈瘤」是某處較為脆弱的腦血管壁，在長時間血液衝擊之下逐漸膨大，而形成瘤狀物，通常發生的位置是在血管分枝處，多發生於40至70歲，而50歲以上的女性發生率較男性略高。

徐秋豪說，這樣的「瘤」平常大多沒有任何症狀，但就像一顆不定時炸彈，隨時可能因為愈脹愈大或是血液衝擊力量太強而破裂，導致大量的蜘蛛網膜下腔出血。

動脈瘤破裂導致的出血典型症狀是，突發的爆炸性頭痛，常常會合併頸部僵直、噁心或嘔吐，嚴重的話則會意識改變，常因各種併發症如急性水腦症、嚴重腦部發炎反應、血管痙攣等導致後遺症，這類型腦出血死亡率極高。

徐秋豪指治療腦動脈瘤主要分為「開顱動脈瘤夾閉」及「動脈瘤栓塞」兩種，無論哪一種治療方式，都建議出血發生後要盡快接受治療，因為破裂過後的動脈瘤相當的不穩定，隨時有可能會再次破裂出血，死亡率可能高達6成以上。

複合式手術室可透過先進的血管攝影系統，在開顱手術中能夠同時進行血管攝影，幫助執刀醫師在進行動脈瘤手術時，可立即檢視動脈瘤是否完整夾除，亦可確認手術過程是否有影響到正常血管。

醫師也能在手術過程中依病人情況於單次手術中調整修正，病人不需要特別運送到其他檢查室或是反覆進出手術室，不僅大幅度提昇治療的準確度及安全性，也提高整體醫療效率。