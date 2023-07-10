侯友宜向韓國瑜道歉 "4年前幫忙不夠"! 王淺秋爆內幕

國民黨2024總統參選人侯友宜9日首度鬆口，對前高雄市長韓國瑜道歉，稱4年前幫得忙不夠多，對韓的落選他感到「很歹勢」。對此韓國瑜團隊也正向回應，「韓先生從政以來始終不變的信念就是愛與包容。」而侯今（10）日受訪透露，這段期間通話約了三次，想與韓國瑜見面，只是沒有成功。

前高市府新聞局長王淺秋今（10）日受訪時表示，昨天道歉屬於意外之舉，大家想說，兩人上次同台應該是最好的場合、是一個契機，沒想到昨天突然在林金結的場順便有道歉，聽起來又具體一點，當事人感受如何？才是最重要的！韓國瑜本身就回答說「愛與包容」，「大家一起加油！一起努力！」他已經講了，相信其他人就沒有什麼好說的。

至於當中幾次通話啦、內容啦，王淺秋披露，「據我所知」，也許多少有點出入，但不重要，重要的是真心的，自然有可能接下來再約啊！再談啊！好好的談！只要是真心的都沒問題，這是兩個大人們自己要去好好解決問題。

王淺秋進一步說次數不重要啦，比方說是謝龍介幫忙打電話啦！有約的時候人在國外沒辦法成行等等，有各種原因，等兩個人真的通到話才知道，基本上這是兩個人要有的默契。只要是真心的，總是有一天可以好好促成。

韓國瑜是否剛好都沒空？王淺秋回答，不必在過度消費韓國瑜，如果要約，只要是真心的，都可以有機會促成。到底有幾次？個人認為不重要，也只有當事人知道，絕對不是韓國瑜刻意去抗拒，基本上韓國瑜的態度很清楚，「愛與包容」，「大家一起加油！一起努力！」