聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶稱，宣明智和他都一直在促進「藍白合、白藍合」，侯友宜、郭台銘被朱立倫騙了。侯友宜今天表示，希望大家面對所有外面的雜音，我們團結一致、砲口對外，把焦慮轉換成支持的力量，一起往前走。

被問到目前與郭台銘、韓國瑜整合情況，侯友宜說，我們都是認識很久的老朋友，我們只有一個信念，團結在一起，為中華民國努力，讓沒有能力做事的民進黨下架。

是否是徵召太晚民調才衝不起來，侯友宜說，這次我們團隊不斷愈來愈凝聚所有力量，會凝聚更多支持者，團結一心一起往前走。

侯被批草包，侯明鋒解釋是「草地人好吃的包子」，侯友宜說，家人是最親密，從小看他長大，家裡人力量的支持，大家都是自家人，非常謝謝家人的支持。

對於前衛福部長陳時中指幼兒園餵藥案侯市府第一時間切割，侯直呼，「哎呀又來了」，又多一位造謠者們，護主不能護成這樣，硬凹的。