國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，前台北市議員羅智強舉例表示，前總統馬英九的民調也曾跌得非常慘，但是對民進黨直球對決後，就形成V型反轉。

針對侯友宜民調低迷，羅智強20日在政論節目《新聞大白話》中表示，馬英九在2008年至2012年總統任期中，曾有一度因為八八風災的事情，民調跌得非常慘。他的V型反轉點是在2010年「雙英ECFA辯論」之後，因為他拿兩岸當中最核心的ECFA，對民進黨做直球對決。侯友宜可以學習這個路徑。

羅智強指出，侯友宜現在也把九二共識、能源政策、重啟核能拿出來講，這是一個好的發展方向。

羅智強也對侯友宜團隊提出建議，「外建戰功、內和戰將」。內和戰將方面，前立委鄭麗文、蔡正元在過去7年都是「抗綠名將」，而候選人最小，所以在處理「抗綠名將」這一塊，侯友宜還要加把勁。而在外建戰功方面，你的威望是來自於努力，然後透過對民進黨的監督，獲得選民的認同。「外建戰功，內和戰將」，把自己的戰隊補充起來，不能一直跟藍營戰將在一些紛爭漩渦裡。

羅智強強調，侯友宜身為候選人，就要有能力走出戰將紛爭的漩渦，是非對錯已經是其次的問題，但是作為候選人，就要解決這個問題。