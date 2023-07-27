2024總統大選最新民調顯示，民進黨參選人賴清德為35.1％、民眾黨參選人柯文哲為24％、國民黨參選人侯友宜則為19.9％。該民調也顯示侯有10.9%的鐵票。對此，資深媒體人尹乃菁直言，若藍綠白三腳督情況下，最終將是賴清德當選。

《美麗島電子報》公布總統大選最新民調，調查時間為國民黨全代會後的24、25日，顯示賴清德35.1％、柯文哲24％、侯友宜19.9％。值得注意的是，該民調問到，「若鐵票指『唯一支持某候選人或某政黨否則不投票』，民眾自認2024總統選舉是誰的鐵票？」結果顯示賴清德為21.8％、侯友宜10.9％，柯文哲9.1％、郭台銘5％，會去投票但不是誰鐵票的人則有43.1％。

對此，尹乃菁昨（26）日在政論節目《少康戰情室》中提到，柯文哲陣營有打算盤，只要侯友宜民調一直在第三，選民會害怕重演2000年連戰跟宋楚瑜分裂的慘劇，侯友宜最後階段會被棄掉。尹乃菁直言，這將妨礙藍白合談判的障礙。

尹乃菁就上述數據分析，直言若侯友宜的鐵票無論如何都有10%，且仍是三腳督局面的話，最終一定是賴清德當選。