左起依序為：民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜。（中時資料照合成）

國民黨自517徵召新北市長侯友宜代表參選總統後，多數民調都呈現侯居第三名的墊底情形；但國民黨主席朱立倫昨（1）日受訪聲稱，在內參民調中，侯的支持度已與兩位對手不相上下，引起外界熱議，其中更有許多網友表示不相信。《中時新聞網》今上午起也針對此議題發起網路投票，至下午約3點為止近5 小時內，高達近4萬人投票結果，有7成8的網友不信朱立倫所言，形同「睜眼說瞎話」。

朱立倫昨天被問到「若侯友宜9月後民調沒有起色，為組織在野大聯盟是否會考慮讓他搭配其他人選」時，表示國民黨最新的內參民調顯示，侯的支持度已追上民眾黨總統參選人柯文哲，且與民進黨參選人賴清德差距很小。相關新聞立即引發了網友熱議，卻有多數人不相信朱立倫的說法，開酸「打腫臉充胖子，笑死人了」、「有這種主席，我看國民黨要倒了」。

對此，《中時新聞網》YouTube頻道社群今也發起網路投票，詢問網友相不相信朱主席所說的內參民調，至下午3時許已逾3.8萬人投票，結果竟有78%的網友選擇「不相信，黨內亂糟糟，主席睜眼說瞎話」選項，8%投給「半信半疑，何不公布數據」，相信朱立倫說法的網友，則有12%，另有3%的人沒意見。

大批網友也在該投票留言區留言，他們表示，「這太可怕了！還沒選上就開始說謊」、「自我安慰的民調，自我感覺真好」、「藍綠兩黨分贓政治多少年了？唯一支持柯文哲」、「5%民調的主席，不是浪得虛名的」、「沒意見，人總是需要一點信心信念才能繼續走下去，加油啦」、「要支持國民黨、不要讓民進黨得逞」。