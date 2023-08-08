張志豪喊蔡政府財政最好 朱立倫嗆：三歲小孩都不信

審計部近日提出中央政府總決算審核報告，有關中央的財政紀律問題也在政壇延燒，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲均痛批。然民進黨發言人張志豪7日卻表示，根據財政部數據說明，蔡英文執政是近3任總統長期債務最低、財政最好的團隊。國民黨主席朱立倫8日在基隆受訪時怒回，民進黨是睜眼說瞎話，連3歲小孩都不會相信。

國民黨主席朱立倫8日至基隆陪同立委參選人林沛祥掃街造勢，被問到有關民進黨發言人張志豪表示，在蔡政府執政下，財政紀律是近3任總統最好的說法，朱立倫怒批張的說法不是睜著眼說瞎話而已，而是連3歲小孩都不會相信的事情。

朱立倫指出，這麼多的特別預算幾乎都是舉債而來，現在每一個國人負債都是創歷史新高，然後告訴國人說沒有債留子孫，沒有債留曾孫，請問那些錢是誰付？是不是蔡政府現在要把這些舉債、幾兆元統統還完嗎？怒批張的說法完全睜著眼說瞎話，胡說八道的詭辯。