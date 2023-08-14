今天是空軍節，中共仍在東海軍演。蔡英文總統今天上午前往花蓮視導空軍佳山基地表示，我們落實國防改革，政府也投入相當的資源，強化國防的戰力和韌性。這幾年來，國軍的表現讓世界看見我們守護國家的決心。未來，政府會繼續給國軍更多支持，也感謝國軍隨時因應緊急應處的任務需求，不分晝夜捍衛領空。

副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，中國大陸海事局11日也公告，本月12日到14日在東海進行軍事演，蔡英文今天上午由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、總統府副祕書長張惇涵、國防部長邱國正、空軍司令劉任遠、教準部指揮官王德揚、陸軍作戰區指揮官俞文鎮等人陪同，前往花蓮視導東部地區部隊。

蔡英文首先聽取部隊相關任務簡報，並視導演練情形。午間，總統也與重要幹部及官兵代表會餐，並頒發加菜金，感謝國軍辛勞。她在致詞表示「今天是空軍節，所有空軍弟兄姊妹們，大家都辛苦了」。

她說，前天，台中清泉崗基地睽違7年再次開放，無論是雷虎特技操演，或是主力戰機的展示，都讓國人看到我們空軍的忠勇軍風。這幾年，我們推動國防自主，國機國造也有具體成果。去年國慶日，我們的新式高教機「勇鷹號」已經在國人面前翱翔。我們也提升F-16戰機性能，強化了制空作戰能力。

今天她來到花蓮佳山基地，除了要在空軍節這一天當面感謝各位的辛勞。另一個重要的意義，就是她在2016年上任後，第一個軍事行程就是來到這裡。我們佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地。她當時跟大家說，「把這個基地顧好，就是把台灣顧好；把這個基地看好，就是把台灣的國防看好」。

蔡英文表示，7年過去了，她看到大家維持著一貫的高標準，也把我們的基地照顧得很好。無論是裝備、還是各位的士氣，都保持在最佳狀態，「我要跟大家說一聲，辛苦了」。

7年前，她跟大家說，「我會和國軍站在一起」。7年後，她重申，我們落實國防改革，政府也投入相當的資源，強化國防的戰力和韌性。因此，這幾年來，國人越來越肯定國軍，國軍的表現更讓世界看見我們守護國家的決心。

蔡英文強調，未來，政府會繼續給國軍更多支持，一起為國家安全來努力。雖然前陣子，漢光演習才剛結束，但她說，大家並沒有鬆懈、保持警戒，隨時因應緊急應處的任務需求。她也再次感謝各位不分晝夜捍衛領空。