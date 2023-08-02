國民黨總統參選人侯友宜今( 2 )日結束3天的訪日行程，在接受NHK、朝日新聞專訪時，侯提到，「台灣是主權獨立的國家」，但國際處境非常特殊，他會做到「有意義的國際參與」，引發討論。前立委郭正亮有些不滿表示，侯友宜「做人太客氣了，客氣到太老實了」，居然連「蔡政府路線導致台海兵凶戰危、甚至會有戰爭，而侯是有能力緩和兩岸的候選人」，這一點都沒有說出來。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，侯友宜此次訪日，跟其他人沒有甚麼差別、中規中矩，不過侯本來就是這種個性的人，不會誇大。

日本媒體NHK、朝日新聞1日上午分別進行侯友宜專訪，侯友宜表示，現階段國際情勢緊張，台海安全引起世界關注，他當選總統會做到「堅持民主自由制度」，強化國防軍備能力、降低兩岸衝突，兩岸務實對話交流，讓台灣在不受政治力干擾下，經濟發展能夠蓬勃起飛。

侯友宜也指出，台灣是主權獨立的國家，但國際處境非常特殊，他會做到「有意義的國際參與」，也就是實質、持續、及時、全面的參加，包括以觀察員身分參加世界衛生大會，參與國際民航組織、國際刑警組織，這都是他未來努力的目標。

郭正亮指出，沒看日文全文不確定是否有「台灣是主權獨立的國家」這句話，因為跟前後文都不搭，其他內容主要是引述前總統馬英九的話，「兩岸互不承認主權，互不否認治權」、「不統，不獨，不武」、「堅持中華民國的九二共識」，都是中規中矩。

郭正亮也直言，侯友宜做人真的太客氣了，如果換他去講就會點出「政黨輪替的必要」，但侯好像不想在海外批評民進黨政府，「太老實了」，至少要講出目前台海兵兇戰危，侯友宜是比較有能力緩和兩岸衝突的候選人，「他連這個都沒講，客氣到太老實了！」

郭正亮表示，國民黨不是執政黨，日本人一定會問為甚麼要政黨輪替，既然兩岸是侯友宜的核心議題，就要講出民進黨政府的路線真的會導致戰爭，講清楚政黨輪替的邏輯、為甚麼要選國民黨。