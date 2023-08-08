中國大陸汽車製造巨頭比亞迪公佈官方消息稱，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線。近9個月，比亞迪平均每天就生產出7407輛新能源汽車。消息傳出引發歐美警戒。前立委郭正亮7日在《新聞大白話》節目強調，半導體美國是先行者，還可以制裁得了大陸；但電動車大家差不多同時間發展，且大陸手上握有鋰電池及多種稀有金屬，美國反而擔心這方面被制裁。而大陸電動車有各種價位，競爭潛力更勝特斯拉。

「電動車美國也沒有辦法制裁中國大陸啊，因為他所有的技術都自己做的！」郭正亮表示，美國要擔心的是中國大陸的鋰電池，還有鈷，有一些礦。電動車未來可能還會用到一些稀有金屬，「美國擔心的是這方面被制裁啦！你怎麼可能制裁得了中國大陸？」

郭正亮提到，因為電動車的技術專利，大家差不多都是同一個時間發展的，這跟半導體完全不一樣，半導體是累積了2、30年，而美國是先行者。中國大陸的電動車製造量實在太驚人了，比如說今年特斯拉大概是160萬輛，「比亞迪就300萬輛了！我講的是電動車。」

「他就是革命性的躍升，產量非常快！」郭正亮指出，特斯拉也感受到壓力了，他就說，我墨西哥的那個超級工廠蓋好，我一年要做2千萬輛！就不知道他在說什麼？怎麼可能呢？你的車就是比人家貴！事實上去想一想，未來氣候變遷變成主軸，東南亞、非洲、南美洲、中東，總是中下階層人還是居多，那他們能夠買哪裡的車？一定是中國大陸！因為中國大陸各種價格的車都有，你特斯拉不可能做那麼便宜的車！

郭正亮直言，美國就是疑神疑鬼，連英國都疑神疑鬼說，中國大陸的電動車有裝監視器，會沿路開沿路拍收集情報。他們就開始釋放這種訊息，比如說英國就開始釋放這種訊息，到時候哪個國會議員就開始質詢，說中國大陸的電動車會偷拍我們的東西，所以不准進口。「美國也是啦！」