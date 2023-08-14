隨著美國男籃在西班牙移地訓練拿下熱身賽3連勝，不禁讓人聯想到誰是美國男籃所有球員當中，能在世界盃、奧運、美錦賽等國際舞台擁有最多勝場數，卻可保持不敗之身的球員，這個答案讓人相當意外，因為並非「飛人」麥克喬丹，而是現任獨行俠總教練的奇德。

奇德生涯代表美國男籃出賽過1999、2003與2007年美錦賽，以及2000年雪梨奧運、2008年北京奧運，全都幫助美國男籃奪金成功，也讓他在美國男籃歷史當中擁有46勝0敗的完美戰績，比起喬丹的30勝0敗，還整整多出16勝之多。

這項不敗紀錄排在第3的是「拳王」泰森錢德勒的27勝0敗，並列第4則是布萊恩、德隆威廉斯與史提夫史密斯的26勝0敗，皮朋、穆林與卡爾馬龍以22勝0敗並列第5，尤英與巴克利21勝0敗並列第6，畢勒普斯19勝0敗獨居第7。

18勝0敗並列第8的有德瑞克羅斯、提姆哈達威、蓋伊、賈奈特、文斯卡特、貝克與雷艾倫；17勝0敗並列第9的有韋斯布魯克、克雷湯普生、麥克瑞德、普林斯、洛夫、厄文、伊戈達拉、阿倫休士頓、哈登、史蒂芬柯瑞與考辛斯；16勝0敗並列第10的有馬克普萊斯、歐尼爾、迪羅薩與安東尼戴維斯。