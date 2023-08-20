世界女子足球新霸主今天出爐！在澳洲雪梨舉行的世界盃女足賽冠軍戰20日晚上開踢，隊史從未奪冠的「母獅」英格蘭、「紅衣軍團」西班牙兩隊正面交鋒，結果西班牙靠著卡摩娜第29分鐘的長射進球，最後以1比0拿下女足世界盃冠軍，除了是隊史首冠，也是賽史第5個奪冠國家(前4個冠軍國家分別是美國、日本、挪威與日本)。

英格蘭在第16分鐘擁有一次絕佳進球機會，埋伏禁區的羅倫漢普起腳射門，竟然剛好射到球門橫柱彈出，接著就換西班牙掌握機會，卡摩娜第29分鐘接獲隊友傳出，從禁區左側左腳長射破網，這是卡摩娜連兩場比賽進球，幫助西班牙率先取得1比0領先。

西班牙在上半場結束前的補時期間，帕拉魯洛在門前接獲隊友傳球，起腳射門卻踢中球門右側門柱滾出界外，但踢完上半場，西班牙仍以1比0領先，更在上半場占據52％控球率，比英格蘭的33％來得多，西班牙上半場也有6次射門，英格蘭只有3次。

英格蘭下半場開始就先換詹姆絲、凱莉進場，企圖改變場上進攻節奏，不過西班牙還是率先掌握射門機會，卡登緹禁區突然起腳射門，幸好這球被英格蘭門將厄普絲擋出界外，來到第64分鐘，英格蘭中場華許疑似在禁區內用手掌拍到球，主審隨即看了VAR。

結果主審宣判這球是手球，西班牙獲得12碼罰球機會，交給33歲老將賀摩索操刀，竟然直接被厄普絲猜中方向把球抱住，可惜這個神奇救球，沒辦法真正激出英格蘭進攻火力，接下來英格蘭進攻仍然不斷被西班牙化解，只能黯然接受敗北命運。