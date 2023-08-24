2023年U18世界盃青棒賽將在31日台灣開打，中華隊24日在天母進行成軍後首場實戰，面對台北興富發隊以5比2勝出，總教練吳柏宏表示，這場比賽主要是讓大家適應一下人工草皮球場，原本不穩的投手控球問題也有趨於穩定跡象。

吳柏宏坦言，從集訓開始，一開始最擔心的是投手控球問題，但從先前的培訓隊到現在正式20人名單，經過一場場實戰後觀察後投手狀況越來越穩定，「其實只要有1個跳出來，後面投手就會比較篤定。」今天中華隊推出孫易磊先發，陽念希、陳睦衡、林鉑濬也都有登板紀錄。

吳柏宏特別點名孫易磊，希望他能扮演老大哥角色帶領其他投手，「他也算是高年級，去年也打過U18，經驗算是這批投手中最好的，如果他能掌控對投手也會比較有自信。」

這次投手陣容中只有林維恩1名左投，吳柏宏表示，當初選才並沒有考慮太多，只想說把狀況最好的投手放進名單中，「畢竟比賽只打7局，我認為只要投手狀況好就不要輕易拉下來。」

今天中華隊首次來到之後U18比賽場地進行適應，吳柏宏認為，以人工草皮球場來說場地平整度不用擔心、彈跳也很穩定，球員過去也都有在這裡比賽的經驗，今天實戰後看起來守備上也都OK。