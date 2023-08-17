2023年第31屆世界盃U18青棒錦標賽預定31日於台北天母棒球場、台中洲際棒球場與台體大棒球場熱鬧開打，中華隊開幕首戰將迎戰澳洲，力拚隊史第四冠。

原名為世界青棒錦標賽於1981年開始舉辦，當時每年舉辦一次，2000年起改為兩年舉辦一次，2012年更名為世界盃U18青棒錦標賽，2021年將九局制改為七局制。

過去30屆古巴勇奪11次冠軍，美國獲得10次金盃，美洲兩大豪門幾乎壟斷的這項賽事王座，韓國異軍突棋贏得5冠，中華隊則分別在1983年、2010年和2019年摘下3冠。

台灣過去曾舉辦過3次，分別是1999年、2004年以及2013年，1999年中華隊在高雄澄清湖不敵美國得到亞軍、2004年中華隊在台北天母未能進入前三，2013年中華隊在台中舉辦同樣沒能闖進前三，因此過去3次舉辦僅在1999年拿到銀牌。

中華棒協祕書長林宗成表示，這次12支參賽隊伍，中華隊與澳洲、捷克、韓國、墨西哥、波多黎各同組，除了31日開幕戰在天母迎戰澳洲外，9月2日起移師至台中洲際棒球場；B組有美國、日本、荷蘭、委內瑞拉、巴拿馬和西班牙，主賽場是在天母，大陸原本取得外卡資格但因故放棄，改由捷克遞補出賽。

中華隊此次由桃園平鎮高中總教練吳柏宏領軍，透過玉山盃青棒賽、王貞治盃青棒賽和高中棒球聯賽等三項國內賽事考驗組成，已在桃園平鎮、台北與台南進行2個多月集訓。林宗成說，這支中華隊目前已調整至最佳狀態，其中6位選手加入中職，另一位是林盛恩(美職紅人隊)，整體實力相當出色。

林宗成強調，賽制分組6隊打一個循環，前三帶著戰積進入超級循環，前二隊伍爭奪冠軍，中華隊過去兩屆分別拿到冠軍和亞軍，這次有信心將冠軍獎盃留在國內。