位在天母大葉高島屋地下一樓的麥當勞，開業至今已29年，陪伴許多6、7年級天母人長大，未料如今傳出熄燈消息，讓不少當地人錯愕不已，對此店家也證實，將在8月31日後正式結束營業。

麥當勞高島屋店從1994年7月17日開始營業，上個月才剛過「29歲生日」，未料才剛進入8月，就突然傳出月底熄燈消息，讓天母人震撼不已。

消息在天母相關社團擴散後，當地人也紛紛悲痛喊：「從小學吃到大的...」、「以前跟同學每個月都來逛一次順便吃麥當勞說」、「不會吧，所以天母現在沒有麥當勞，只剩摩斯了嗎」、「不敢相信」、「我的童年回憶沒了」、「以前來看棒球，看完吃麥當勞都是固定行程...」、「天母越來越蕭條了，還有救嗎」，但也有人直言，自從改變經營模式，取消內用區後，這一天遲早到來。

天母過往以多元文化聞名，全盛時期除了天母西路上滿滿的攤販外，中山北路七段也有各類店家，包括Fridays、時時樂、溫蒂漢堡，但都先後撤離天母，近年來麥當勞、金石堂、誠品書局、茉莉漢堡也接力熄燈，如今高島屋麥當勞也將熄燈，讓當地人非常錯愕，坦言天母真的越來越蕭條了。