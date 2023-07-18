麥當勞「可可布朗尼冰炫風」自19日限期回歸，單點65元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱49周年慶限時推「速速叫重量餐」，豐富餐點份量下殺71折只要449元。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王8月17日前「安格斯牛肉系列」套餐第2套半價。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王「捲捲德腸烤牛堡」，單點109元、套餐154元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

SUBWAY找來車銀優擔任品牌大使，並推「SUBWAY優選經典組合」，3款主餐搭雙倍起司、飲料餅乾，171元起。（SUBWAY提供／朱世凱台北傳真）

暑假激發聚餐需求，速食業者觀察，學生和小家庭客明顯增加，尤其用餐不限時又有冷氣的空間更吃香，街邊店業績順勢成長至少1成，商場、車站或機場內門市則增長2-3成以上；另天熱懶得外出覓食，外送成為得力幫手，客單量一口氣多出15％到20％，業者趁勢再推新品及買一送一等促銷，有望帶動客流量約1成5左右。

麥當勞每回推新品都能助長1成買氣，今夏便推「海派魷魚祭」，首度用新食材「魷魚海鮮排」再搭雙層牛肉或炸豬排，佐以微辣泡菜醬、大阪甘味醬等，打造日韓雙風味魷魚堡，一口就能嘗到海陸滋味；同時讓「可可布朗尼冰炫風」回歸，標榜苦中帶甜又消暑。19日起至8月29日用歡樂送訂餐，輸入優惠碼BOGO，享大薯、金黃地瓜條等買1送1。

頂呱呱發現高溫天氣誘人往商場移動，與去年相比，業績回穩2到3成，眼見49周年將至，於是推「最頂潮台味」主題，其中多人歡享「速速叫重量餐」分量豐富，包含原味炸雞、雞腿、雞塊、呱呱包、地瓜薯條和可樂，下殺71折只要449元；此外，身分證字號有4或9，買超值套餐或生日餐即可用10元加購呱呱包。20日起連四天包含呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包均享買一送一。

漢堡王即日起推新品「捲捲德腸烤牛堡」，以燒烤醬搭多汁鹹鹹圈德腸，並交疊澳洲火烤牛肉和起士提味，飄散濃濃煙燻肉香；此外，8月17日前臨櫃選購或官網訂餐「安格斯系列套餐」享第2套享半價。品牌也受惠出國熱潮，光機場店業績就是去年同期2倍以上，呼應疫後餐飲市場回溫趨勢。

SUBWAY邀來南韓當紅男星車銀優擔任品牌大使，並於9月12日前推限時「SUBWAY優選經典組合」，包括6吋義大利經典潛艇堡等3主餐，再搭雙倍起司、飲料及現烤餅乾提升飽足感，還可參加可口可樂集點活動，一點就能玩抽獎，有機會帶走韓國雙人來回機票。