經濟消息方面，最新公布的數據顯示美國6月零售額增長不及預期，雖然消費者提高或維持支出水準，但建材和加油站銷售額下滑。此外，美國6月工廠生產月減0.5%、製造業產出月跌0.3%，均不及市場預期。

周二收盤，道瓊指數漲366.58點或1.06%，報34,951.93點。標普500指數漲32.19點或0.71%，報4,554.98點。那斯達克指數漲108.69點或0.76%，報14,353.64點。費城半導體指數漲5.04點或0.13%，報3,842.36點。

摩根士丹利（Morgan Stanley）、美銀（Bank of America）業績表現優於市場預期，成為推升道瓊指數的主力。

聯合健康（UnitedHealth）獲投銀Bernstein將股票評級調升至「優於大盤」（outperform），股價收漲3.29%，亦給道瓊指數帶來提振，貢獻約105點。

標普500指數11大類股中，在微軟、輝達股價再創新高帶動下，科技股上漲1.26%，表現最佳；其次為金融股漲1.12%。

銀行股分項指數大漲1.90%，並創下3月8日地區銀行危機引爆銀行股賣壓以來的收盤新高。KBW地區銀行股指數飆漲4.10%，並創下3月21日以來收盤新高。

台股ADR表現疲弱，台積電ADR跌1.57%，聯電跌1.26%，日月光跌0.85%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫3.3%。

美國交易所成交量總計為105.4億股，過去20日全日均量為105.8億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.76：1。那斯達克上漲與下跌股數比為1.62：1。

標普500指數有53檔成份股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有157檔成分股創下52周新高，75檔創新低。