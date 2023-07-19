周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.84點或0.62%，為460.76點。由於中國公布疲弱GDP數據，拖累奢侈品股，歐股在周一下跌0.63%。

盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick表示：「歐洲投資者正在重新評估昨日的拋售，並且正在逢低買進」。

重量級權值股諾華大漲4.6%，報88.86瑞士法郎，提振了Stoxx 600的上漲；稍早該公司上調全年財測，並計畫在十月初分拆其仿製藥業務山德士(Sandoz)。

瑞士股市也大漲1.2%。該股市周一曾因歷峰集團的大跌，而領跌其它地區股市。

醫療保健股上漲1.2%。受益於樂觀財報的公布，瑞典生物製藥公司Orphan Biovitrum大漲3.4%。

電信股下跌0.9%，來到去年12月底的最低水準；此前Tele2公布喜憂參半的業績之後，股價大跌10.6%，來到5年新低。

同時之間，分析師指出歐元區和英國同時存在物價壓力，將導致進一步的收緊政策。

忠利保險資產管理(Generali Insurance Asset Management)的股票主管Luca Fina表示，第二季的財報季已經起跑，但在中國宏觀經濟不斷惡化、經濟復甦步履蹣跚的背景下，投資人更有興趣去了解企業第三季的前景。

Ocado股價躍升19.0%，此前該英國超市連鎖企業公布上半年恢復了基本獲利。

挪威氫能技術供應商Nel在公佈季度虧損低於預期後，股價升10.9%，創下近一個月新高。