稍早前，Nifty 50指數上漲0.33%，報19,629.05點，刷新歷史高點。標普BSE Sensex指數上漲0.28%，報66,249.14點。

大盤普遍上揚，13大類股中有10類走高，低權重的媒體股指數漲幅更是超過2%。

美國通膨放緩使聯準會可能很快停止升息的預期升高，高權重的科技股指數連漲第三個交易日，盤中大漲1.5%。

印度科技業有很大一部分營收來自於美國和歐洲。

Equinomics Research研究部門常務董事G Chokkalingam表示，由於外資流入強勁、散戶投資人增加，以及美國通膨放緩，我們對國內股市仍然高度看好。

7月上半月，外國投資組合操盤手買進價值3066億盧比的印度股票，這波買氣可望延續到第五個月。

與此同時，亞洲股市普遍疲弱，儘管比較基期極低，但中國第二季國內生產毛額（GDP）成長率仍然不及市場預期，MSCI亞洲（日本除外）指數下跌0.4%。