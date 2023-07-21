亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》昨日公布2023年「亞洲最佳企業雇主獎」，台達電在評比構面「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「彼此合作」的分數皆領先市場，尤其在「多元共融DEI」、「數位轉型」面向更獲得高度評價，於眾多台灣企業中脫穎而出，二度獲得「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

台達電表示，公司運用數位科技來提升員工體驗與知識技能，自2020年起建構全球線上學習平台 Delta Academy，串聯全球廠區的線上學習資源，可使用行動裝置不分時段跨域學習，至今累計332146使用人次，年增率達212%，不重覆總課程數達1227門，成長54%，台達電亦透過定期的員工敬業度調查，了解員工需求，並以此推動相關強化措施，今年4月起施行「彈性出勤」，讓員工可依個人需求調整出勤時間，以避開尖峰時段車潮及兼顧家庭照顧部分需求。

為協助員工安心成家、緩解台達職場爸媽育兒壓力。去年更提供業界領先的「育兒津貼補助」，0~6歲每胎每個月享有5千元，累計補助最高可達38萬。在職涯發展方面，除了按照職系設計專業的課程，台達亦有完整的全球外派及跨單位輪調制度，協助員工發展跨域的工作能力。

台達電人資長陳啟禎表示，隨著台達團隊組成越來越多元，面對不同背景、國籍、專業的團隊，我們鼓勵員工相互理解並尊重差異，也積極將多元共融概念及數位科技結合到員工活動中，以提供更好的員工體驗。例如舉辦多元共融系列講座促進多方交流、為移工同仁辦理東南亞文化慶典、結合整年度員工活動推出台達員工專屬APP－Delta GO，都受到許多員工熱烈好評。我們將繼續努力打造讓員工能發揮自身專長、共同成長的友善職場。