台北市長蔣萬安27日上午參與台北市政府員工子女托嬰中心揭牌典禮。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市政府員工子女托嬰中心27日舉行揭牌典禮，台北市長蔣萬安也到場與會。蔣萬安表示，托嬰中心的受托名額從原本的12個直接擴大至32個，大大提高很多市府同仁的小朋友，可以跟著爸媽一起來這邊，在市府開心快樂地成長。蔣萬安也表示，在中央政府與北市府的補助下，原本18500的托育費用，現在只要3000元，「早知道我就來抽籤了」。

蔣萬安表示，自己是三個孩子的父親，十分能體會家長的心聲與需求。因此不管是托嬰或是幼兒園，希望從市府做起，透過提供完善的育兒環境，做起帶頭示範作用，讓更多公家機關或民間企業也都能比照辦理，打造一個友善的職場育兒環境。

蔣萬安說，他日前參加市府幼兒園天鵝班的畢業典禮，也有市府同仁向他反應，兩個小孩年紀有差距，大寶已經在上幼兒園，二寶必須送到鄰近托嬰，「對他來講就必須要接送奔波，所以他覺得是不是市府能夠擴大托嬰規模。」蔣萬安說，後來就請局處同仁一同努力，不僅將收托人數增加到32人，0-6歲皆能享受一站式的托育服務，更完善了市府的職場友善育兒環境。

蔣萬安表示，感謝這次所有投入付出的局處單位，包含人事處、社會局；也感謝很多辛苦的老師，托育人員，帶領著孩子在這邊學習成長。蔣萬安透露，由於有中央的補助以及台北市本身補助，讓爸爸媽媽來這邊優質的托育環境，「只要付3000元，早知道我就來抽籤了。」