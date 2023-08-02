卡努颱風進逼北台灣，台北市長蔣萬安2日到災害應變中心坐鎮指揮，聽取相關局處防颱整備作業，並與行政院長陳建仁進行防災視訊連線。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安2日下午進駐北市防災指揮中心，並與行政院長陳建仁進行防災視訊會議。會中蔣萬安指出，台北市政府2日下午將災害應變中心提升為二級開設，各區災害應變中心也同時成立，台北市政府相關人員以及防救的機具設備，都已經完成待命，隨時可以動員投入各項的防災工作當中。

蔣萬安表示，台北市在周一有召開整備會議，昨日在市政會議上面再一次聽取各局處防颱準備工作，台北市災害應變中心在今天上午9：30強化三級開設，下午2：00災害應變中心再次提升為二級開設，各區災害應變中心也同時成立。

蔣萬安說，市府已經強化了各里鄰家戶以及保全住戶防災的宣導，並且完成沙包、抽水機具，以及區級災害應變中心的編組分工、整備工作，並且針對高風險以及易淹水區進行車巡以及宣導，另外針對施工當中的，包括工地、圍籬、護網、斜撐以及廣告招牌等安全設備及建設工程，以及高樓層堆置的棧台，我們加強固定以及相關的防災措施。

至於針對台北市提防疏散門抽水站以及抽水機具、沉沙池等相關防汛設備，蔣萬安也強調，負責局處也加強巡檢，確保台北市的防洪排水系統，以及抽水系統正常運作。另外北市府預計在今天下午四點鐘執行水門只出不進的措施，已經請相關單位，包括警察局、交通局、停管處及民政局，做好後續堤外提車以及關閉水門的相關事宜，並且加強宣導，請民眾盡速移車。

蔣萬安直言，依照目前氣象的評估，在這一次台北市的東側山區以及陽明山區，將有較大的累積雨量，特別針對包括北投、士林、內湖、南港等區，土石流潛勢溪流、沉沙池、老舊聚落加強巡檢。台北市政府相關人員以及防救的機具設備，都已經完成待命，隨時可以動員投入各項的防災工作當中。