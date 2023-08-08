日本前首相麻生太郎昨日下午前往台北市政府，拜會市長蔣萬安。原定30分鐘的拜會時間，也因為兩人相談甚歡的緣故，直接延長至1小時。會後蔣萬安表示，與麻生前首相聊了很多，包含在他擔任首相任內，對於台日關係的推動貢獻良多，包含「台日特別夥伴關係」以及推動松山機場與羽田機場直飛的航線等等，在談論過程中也讓麻生太郎感到相當開心。

蔣萬安表示，台北市與日本很多城市本來就有密切的往來與合作，希望未來能夠在這樣的基礎上，與日本持續深化拓展交流，並且與日本的個城市合作舉辦東亞城市的峰會，也在會談中向麻生前首相請託，希望能從旁給予協助。蔣萬安強調，台灣與日本都有共同的民主自由核心價值，也都有堅持捍衛區域和平穩定的決心，也謝謝麻生太郎在訪台的百忙之中特別來台北市政府。

而蔣萬安也準備了3樣禮物送給麻生太郎，分別為台灣藍鵲黃金畫、三本日文版台灣漫畫書，以及台灣青年創業家打造的鋼筆「自立筆」。而其中麻生太郎對於漫畫書特別感興趣，甚至還特別提到日本去年及前年舉辦的動漫博覽會競賽，前兩名都是台灣的漫畫家，因此對於台灣的漫畫創作及動漫產業的發展感到相當驚豔，並且給予很高的肯定。