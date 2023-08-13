日本福島核處理水，以今年夏天為目標排放入海。日媒報導，中方開始通過外交管道向日本政府說明，指中方強化對日本水產品的檢測，目的在於保護本國消費者。

日本共同社報導，中國政府已啟動對日本水產品的全面檢測，此外，中方開始通過外交管道向日本政府進行說明。中方主張，此舉是為了保護本國消費者避免放射性物質危險的必要措施。

日本政府此前要求中國「妥善處理」通關業務。中國7月開始對從日本進口的水產品實施全面的放射性物質檢測，且目前並未展現將放寬檢測的態度。

報導引述消息人士透露，日中雙方通過東京和北京的外交管道，就強化檢測展開多次磋商。據稱，中方說明稱必須防止遭輻射污染的日本食品進口到中國。

2011年福島核事故後，中國停止進口福島和長野等10個都縣產的水產品等食品與飼料。在10個都縣以外的產品中，中日政府未能就中方要求的對水果等的放射性物質檢測達成共識，中國實際上沒有進口。