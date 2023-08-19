儘管華府一連串言論和行動令中國不滿，美國總統拜登今天仍表示，他預期今年晚些時候將與中國國家主席習近平會面，希望能延續兩人去年11月在印尼峇里島的對話。

拜登2022年11月在峇里島首度以美國總統身分與習近平會面，當時兩人同意致力於管理美中這兩個全球最大經濟體之間的高度緊張關係。

法新社報導，拜登在馬里蘭州的大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅會面後，在回應記者拋出的問題時說：「我預期也希望今年秋天能延續我們在峇里島的對話，這是我的期待。」

拜登邀請習近平11月訪問舊金山，屆時美國將主辦亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰會，中國也將與會。這兩位領導人也可能在下月於印度新德里召開的20國集團（Group of 20）峰會場邊會晤。

儘管美方的一連串言論和行動激怒中國，拜登仍有信心將與習近平會面。過去兩人在擔任國家副領導人時也曾見過面。

美國將於明年11月舉行總統大選。拜登在進入選舉季之際宣揚美國經濟穩健的政績，他本月稍早表示，中國存在經濟問題，是一枚「定時炸彈」。

今年6月，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問完北京不久後，拜登稱習近平是「獨裁者」，引來北京當局譴責。布林肯訪問北京，是近5年來訪中的最高階美國官員。

拜登稍早先是禁止出口先進微晶片，再限制美國在中國敏感高科技領域的投資。

中國譴責這些舉措違反自由貿易原則。拜登政府則回應，這只是在維護美國安全。

中國也譴責美日韓舉行3方峰會。日本與韓國都是美國的盟友，卻因與戰時歷史有關的爭議針鋒相對數十年，這場峰會被視為雙方邁向和解的重要一步。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120819