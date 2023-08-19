陸企恒大在美國曼哈頓破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護，引發外界高度關注，黃世聰示警，大陸爛尾樓風暴恐越演越烈，問題恐比想像中嚴重。

根據統計，截至2022年8月為止，大陸25省至少有326處建地出現爛尾樓，除了恒大，包括萬達、碧桂園、融創等，大概3分之2以上的大陸房地產公司，都有非常嚴重的財務問題。財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，恒大在大陸是殭屍企業，恒大集團創辦人許家印美國聲請破產「債留大陸、前進美國」，其他陸企恐相繼比照辦理。

黃世聰示警，目前大陸前50大房企，已經有47家出現危機，另外前10大有約莫一半，前5大也有3家面臨財務問題，如果其他陸企像是萬達、碧桂園、融創等也跟進恒大的做法，倒楣的將是大陸的投資人、債務人，還有所有大陸房產的持有人。

黃世聰提到，大陸的爛尾樓問題嚴重，現在的狀況絕對是更加惡化，以恒大為例，在建工程至少有3萬棟左右，恒大在廣東悅瓏灣當地一個非常知名的建案，以及在江蘇省至少4處的案子都淪為爛尾樓，完全沒辦法蓋下去，恒大江蘇建案工人、清潔公司老闆透露，從2021年開始就拿不到錢，顯見大陸房市危機已久。

此外，大陸另一房產巨頭碧桂園也瀕臨破產，遭爆有2筆債券尚未支付2250萬美元（約新台幣7.15億元）的利息，黃世聰說，大陸三、四線城市不少住宅都是碧桂園蓋的，如果爆雷恐會殃及數百城市。他示警大陸現在遍地爛尾樓，問題恐比想像中更嚴重。

紐約時報則撰文指出，在碧桂園面臨現金危機之際，大陸房地產業正陷入低迷，雖然北京政府試圖採取政策提供幫助，但這些舉措多半是針對深圳、上海等大城市，主要在小城市開展業務的碧桂園不太可能受益。