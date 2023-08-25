新華社25日報導，上述三部門近日聯合印發了「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」。

「通知」明定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

此項政策作為政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

據介紹，此項政策將使更多購房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠，有助於降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。

「認房不用認貸」的政策訊號是在今年7月底時發布，被視為將鬆綁一線城市與部分核心二線城市的房貸限制。

中國住建部主管的「中國建設報」7月27日深夜發布「住房城鄉建設部召開企業座談會 釋放積極信號」。

據發布，住建部部長倪虹近日召開企業座談會，提到「進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款『認房不用認貸』等政策措施。」

中指研究院此前指出，以北京為例，按照「認房又認貸」政策，很多購房者在改善換房過程中，二套房首付比例最高達80%、房貸利率高達5.25%。但若是優化該政策，二套房首付比例最低將至35%、房貸利率可以降至4.75%。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1120825