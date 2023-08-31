中國人民銀行、國家金融監督管理總局今聯合下發《關於調整優化差別化住房信貸政策的通知》，重點包括：統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限。不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20％和30％。

此外，將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。各地可按照因城施策原則，在不低於上述全國統一的住房信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。

同時，自9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。新發放貸款的利率水平由金融機構與借款人自主協商確定，但在貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。新發放的貸款只能用於償還存量首套住房商業性個人住房貸款，仍納入商業性個人住房貸款管理。

對於為何要降低存量首套住房貸款利率，人行指出，近年來中國房地產市場供求關係發生了重大變化，借款人和銀行對於有序調整優化資產負債均有訴求。存量住房貸款利率的下降，對借款人來說，可節約利息支出，有利於擴大消費和投資。對銀行來說，可有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。同時，還可壓縮違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。