大陸《新京報》新媒體「政事兒 」報導，中共中央紀委國家監委網站9月5日消息，山西省委副書記商黎光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開簡歷，商黎光生於1963年11月，早期曾在河北省邢台地區紀委工作，曾任邢台地區紀委研究室副主任（正科級）。1990年，商黎光調至河北省紀委，後歷任河北省紀委辦公廳祕書處副處長、正處級紀檢監察員、宣傳教育室副主任、主任等職。

2003年，商黎光任河北省紀委常委，後同時擔任河北省紀委祕書長，2006年任河北省紀委副書記，2010年任河北省紀委常務副書記。

2013年，商黎光任秦皇島市市長，2014年調任滄州市委書記，2016年11月任河北省委常委、祕書長。

2017年6月，商黎光調任山西省委常委、政法委書記，2021年10月任山西省委副書記，至此番被查。

報導顯示，今年9月2日，商黎光還參加公開活動。