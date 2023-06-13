上海市紀委監委13日消息，中共上海市委日前批准，上海市紀委監委對上海東方網股份有限公司前黨委副書記、總裁、總編輯徐世平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，徐世平身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、藉機斂財，嚴重損害中共黨的形象，危害國有企業利益和國有資產安全。

徐世平違反政治紀律，落實中央決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，對所在中共黨委履行全面從嚴治黨主體責任不力負有直接責任，私藏、閱看違禁書刊；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請並收受禮品、禮金，公款旅遊；違反組織紀律，隱瞞不報親屬投資情況。

徐世平違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係，對家人失管失教，造成不良影響；違反國家法律法規，多次參與賭博活動；挪用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或者利用本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。

徐世平嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪，且在中共黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經上海市紀委常委會會議研究並報上海市委批准，決定給予徐世平開除黨籍處分；由上海市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。