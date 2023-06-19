因應全球物流供應鏈需求暢旺，榮運籌建的大園物流園區已在2022年第2季正式營運，倉儲租賃招商成果已達100％，園區佔地約28,000坪、總樓地板面積約40,000坪，大園物流園區已取得內政部綠建築候選的評鑑，目前正積極申請綠建築標章。園區倉儲棟四層可出租面積35,000坪已順利全數招商完成，辦公棟租賃已引進便利商店及電商業者進駐，今年營收貢獻優於去年。

迎接疫後旅遊爆發，國內旅遊市場將逐漸復甦，今年度新採購11部歐系六期環保遊覽車，積極佈局邊境開放後的航空旅遊業需求，以提升客運業整體營收；另外，強化本業服務，已新增1部橋式機加入營運以提升作業效能。

榮運轉投資長榮物流公司為擴展全球服務網絡，籌備中的柬埔寨及韓國子公司今年第1季投入營運，柬埔寨及韓國子公司所在地屬RCEP自由貿易協定會員，有助分散因歐美降低對大陸貿易依賴衍生風險，擴大長榮物流公司市場佔有率。